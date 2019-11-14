كوريا الجنوبية تؤكد استعدادها لمراجعة قرارها بخصوص اتفاقية الأمن العام إذا غيرت اليابان نهجها

أكدت وزارة الدفاع الكورية، اليوم الخميس، أن سول ما زالت مستعدة لمراجعة قرارها بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان إذا راجعت طوكيو موقفها من قيود التصدير "غير العادلة" التي فرضتها على الصادرات إلى كوريا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تشوي هيون- سو، قولها - خلال مؤتمر صحفي دوري - "إن موقف حكومتنا مازال كما هو، إذا راجعت اليابان إجراءاتها غير العادلة وعادت العلاقات الطيبة بين البلدين، سنراجع الكثير من الإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك ما يشمل اتفاقية الأمن العام".

وردا على سؤال حول الضغط الأمريكي المتزايد على سول بهذا الخصوص، قالت المتحدثة "نرى هذا تأكيدا على أهمية التعاون بين الدول الحليفة".

ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية يوم 23 نوفمبر الجاري، بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن قرارها بإيقاف الاتفاقية إثر فرض اليابان قيودا على الصادرات لسول في ظل نزاع تاريخي بينهما حول ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

ويطالب مسؤولون أمريكيون بتجديد الاتفاقية التي تعتبر منصة رئيسية للتعاون الأمني الثلاثي بين أمريكا وحليفتيها الآسيويتين في المنطقة التي تعاني من خطري تزايد النفوذ الصيني وكوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وقد قررت كوريا الجنوبية في أغسطس الماضي، إنهاء الاتفاقية التي استمرت 3 سنوات ردا على فرض اليابان قيودا على الصادرات لكوريا ما أثار الكثير من المخاوف الأمنية، في خطوة ينظر إليها كانتقام سياسي ضد حكم المحكمة الكورية العليا العام الماضي على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في فترة الحرب.