 الجيش السوري يحرر قرى جديدة في ريف إدلب - بوابة الشروق
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الجيش السوري يحرر قرى جديدة في ريف إدلب

أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 3:53 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 3:53 م

سيطرت وحدات من الجيش السوري اليوم الخميس، على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المدفعية السورية نفذت رمايات مركزة ومكثفة على تجمعات وتحصينات لإرهابيي "جبهة النصرة" في قرية اللويبدة غربية بريف إدلب الجنوبي تبعتها اشتباكات عنيفة ضد المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة انتهت بتحرير قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

كما نفذت وحدات من الجيش عمليات مركزة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في قرية المشيرفة بالريف الجنوبي الشرقي للمدينة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

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