رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر: كل الإمكانيات متوفرة لضمان حسن سير الحملة الانتخابية للرئاسة



أكد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال شرفي في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، إن "كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية وفرت ووضعت بتنظيم محكم مما يدل على السيطرة على كل متطلبات الحملة".

وأضاف أن كل هذه الوسائل من شأنها ضمان العدل والإنصاف بين كافة المرشحين في تغطية خطاباتهم ونشاطاتهم، مشيرا إلى أن هذا سيضمن كذلك الاختيار الحر للناخبين لكونه سيسمح لهم بالاطلاع التام على برنامج وخطاب المرشح الذي سيختارونه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأكد الدور الهام لوسائل الإعلام المختلفة بجميع وسائطها في إنارة الرأي العام للناخبين والمساهمة في ضمان اقتراع حر ونزيه وشفاف.

وردا على سؤال حول احتمال تأثير الحراك الشعبي على العملية الانتخابية قال شرفي "إن كل جزائري حر في التعبير عن رأيه ولكن أيضا عليه واجب ينبثق مباشرة من حريته وهو أن يحترم حرية الجزائري الآخر الذي يختلف عنه".

وأضاف أن الفصل يكون يوم الاقتراع والكلمة الأخيرة تعود للشعب الجزائري وان الرئيس المنتخب سيتكفل بكل شرعية وبكل مسؤولية بمعالجة الأمور الاجتماعية المطروحة والمسائل التي تتطلب الفصل فيها، فهو له أكبر شرعية للبث فيها.