أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، أن استهلاك البلاد من الكهرباء، وهو مؤشر مهم للنشاط الاقتصادي، سجل ارتفاعا بنسبة 6.6% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي، في إشارة إلى الزخم المتنامي للتعافي الاقتصادي في البلاد.

وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أن إجمالي استهلاك البلاد من الكهرباء بلغ 617.2 مليار كيلووات/ ساعة في أكتوبر.

وارتفع استهلاك الكهرباء في القطاعين الزراعي والصناعي على أساس سنوي بنسبة 10.9%، و7.7% على الترتيب في أكتوبر، وفي القطاع الخدمي بنسبة 3.9%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن استهلاك سكان المناطق الحضرية والريفية من الكهرباء ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، ليسجل 80 مليار كيلووات/ ساعة.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، زاد استهلاك الصين من الكهرباء بواقع 1.8% على أساس سنوي إلى 63.03 تريليون كيلووات/ ساعة.

وفي ضوء الجهود الشاملة الرامية إلى تحفيز النمو، اكتسب التعافي الاقتصادي للصين زخما، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ3.2% في الربع الثاني، بحسب بيانات رسمية.