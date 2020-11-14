يلتقي المنتخب الوطني ، في التاسعة من مساء اليوم، السبت، مع منتخب توجو باستاد القاهرة ، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الكاميرون الصيف المقبل .

يدخل المنتخب ، المباراة ، باحثا عن فوزه الاولي في المجموعة ، بعدما تعادل في مباراتين امام كلا من كينيا وجزر القمر ، محتلا المركز الثالث برصيد نقطتين مناصفة مع منتخب كينيا صاحب المركز الثاني ، في الوقت الذي يتصدر جرز القمر المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات ، ويقبع منتخب توجو في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة فقط من تعادله مع كينيا 1/1 وخساراته علي ملعبه امام جزر القمر بهدف .

ورغم البداية غير المتوقعة للمنتخب ، في التصفيات ، إلا أن فرصته قوية جدا في التأهل لأمم افريقيا ، خاصة وأنه يصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعته وهو ما يسهل مهمة الفراعنة.

ويبحث حسام البدري المدير الفني ، عن فوزًا يريحيه قبل لقاء العودة امام توجو الثلاثاء المقبل ، خاصة وانه استقر علي خوض اللقاء بالمجموعة الاساسية، والتي ستكون منقوصة من محمد صلاح، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما سعتمد على عبد الله السعيد الذي لم يشارك في مباراتي كينيا وجزر القمر.

ومن المنتظر ان يمثل المنتخب امام توجو اليوم ، محمد الشناوي لحراسة المرمى والثنائي أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش كقلبي الدفاع، وظهيري الجنب محمد ايمن وايمن اشرف ، وفي الوسط ، طارق حامد ومحمد الننى وأمامهما عبدالله السعيد، أحمد سيد زيزو في الجبهة اليمنى ومحمود حسن تريزيجيه الجبهة اليسرى، ومهاجم وحيد هو احمد حسن كوكا .

في المقابل ، يبحث منتخب توجو ، تحت قيادة الفرنسي المخضرم كلود لوروا، المدير الفني ، عن المفاجأة ، بخطف نقطة التعادل علي الاقل ، معتمدا علي جهود قائده داكونام ديجني مدافع خيتافي الإسباني، وإيلاس بيبو لاعب هوفنهايم الألماني ، في الوقت الذي يفتقد ابرز لاعبيه وهو المهاجم لابا كودجا لاعب نادي العين الإماراتي للإصابة .