الهند تستدعي القائم بأعمال المفوضية العليا الباكستانية احتجاجا على قصف خط المراقبة

استدعت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم السبت، القائم بأعمال المفوضية العليا الباكستانية للإعراب عن احتجاجهم الشديد على القصف العنيف الذي شنته القوات الباكستانية على قطاعات مختلفة على طول خط المراقبة في ولاية "جامو وكشمير" أمس الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - إن الهند أدانت أيضا بأشد العبارات "الاستهداف المتعمد" للمدنيين الأبرياء من قبل القوات الباكستانية، مشيرة إلى أنه من المؤسف للغاية أن تختار باكستان مناسبة احتفالية في الهند لتعطيل السلام وارتكاب أعمال عنف في ولاية "جامو وكشمير" عن طريق إطلاق النار على طول خط السيطرة.

وأضافت الوزارة أنها استدعت القائم بأعمال المفوضية العليا الباكستانية اليوم حيث تم تقديم احتجاج شديد على الانتهاكات غير المبررة لوقف إطلاق النار من قبل القوات الباكستانية على في قطاعات مختلفة على طول خط السيطرة في ولاية "جامو وكشمير" أمس والتي أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين وخمسة من قوات الأمن وإصابة ١٩ مدنيا بإصابات خطيرة.