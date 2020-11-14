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ذكرت أثيوبيا أنه تم إطلاق صاروخ على مدينتي "جوندر" و"بحر دار" بولاية "أمهرة" شمال البلاد مساء أمس الجمعة، طبقا لتغريدة صادرة عن فريق الطوارئ، الذي تم تشكيله حديثا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف فريق الطوارئ أن " جبهة شعب تحرير تيجراي" كانت تستخدم آخر الأسلحة الموجودة لديها، لكنه لم يقدم دليلا.

وكان مسؤولون بالجبهة قد ذكروا سابقا أن لديهم ترسانة كبيرة.

وتابع الفريق أن الحادث، الذي أسفر عن إلحاق بعض الاضرار بمطار المدينتين قيد التحقيق حاليا.

ولم يقدم الفريق أي تفاصيل فورية عن سقوط ضحايا.

يشار إلى أن ولاية أمهرة الواقعة شمال اثيوبيا تجاور ولاية تيجراي حيث تخوض قوات الحكومة قتالا ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي .

وأصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأسبوع الماضي، أوامر بشن هجمات جوية ودفع بقوات إلى تيجراي بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية.من جانبهم يتهم سكان الولاية حكومة آبي بقمعهم وممارسة التمييز ضدهم.

وتسبب القتال في مقتل المئات وفرار المئات إلى السودان.