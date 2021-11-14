أداء قوي لصناعة الآلات بالصين في الفترة من يناير إلى سبتمبر

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واصلت صناعة الآلات بالصين تحقيق نمو مزدوج الرقم من حيث الإيرادات والأرباح والقيمة المضافة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، عن الوزارة أن القيمة المجمعة لإيرادات الشركات العاملة في القطاع بلغت 75ر18 تريليون يوان "حوالي 9ر2 تريليون دولار أمريكي" خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بارتفاع بـ6ر18% على أساس سنوي.

وخلال تلك الفترة، ارتفع إجمالي أرباح الشركات بـ 2ر13% مقارنة مع العام المنصرم، مسجلا 12ر1 تريليون يوان.

كما ارتفعت القيمة المضافة لصناعة الآلات الصينية بين يناير وسبتمبر الماضيين بواقع 1ر14% على أساس سنوي، بزيادة بـ 3ر2% عن النمو الإجمالي للقطاع الصناعي الصيني.