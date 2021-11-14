لجنة أطباء السودان: مقتل خمسة متظاهرين في مسيرة مؤيدة للديمقراطية

ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم السبت أن قوات الأمن السودانية قتلت ما لا يقل عن خمسة متظاهرين وأصابت عشرات آخرين فى العاصمة الخرطوم اليوم وسط مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد "الانقلاب العسكري" الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.

وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء إن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين واقتحمت مستشفى للقبض على بعض المصابين في الاحتجاجات.

وقال تلفزيون السودان الحكومي إن 39 من الشرطة أصيبوا أيضا في اشتباكات خلال الاحتجاجات.

وانطلقت مظاهرات اليوم في العاصمة الخرطوم تلبية لدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض الأحزاب السياسية للمطالبة بعودة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية، حسب الوكالة السودانية للأنباء (سونا).

وتوافد عدد من المحتجين للمشاركة في المظاهرات ، وهم يرفعون العلم السوداني، ورددوا شعارات تؤكد استمرار تصعيدهم السلمي ضد الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارىء.

وأصدرت السلطات في ولاية الخرطوم قرارا بإغلاق جميع الجسور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت .

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، دعا قوات الأمن السودانية، إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وقال بيرتس، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " في ضوء مظاهرات اليوم بالسودان، ادعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج".