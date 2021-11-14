60 فنانا تشكيليا يتبارون لرسم واحة سيوة بملتقى الفنون

احتضنت واحة سيوة الملتقى الدولي الثالث للفنون بمشاركة متميزة من الفنانين التشكيليين من مصر والوطن العربي، حيث أتى الملتقى بمشاركة ٦٠ فنانًا وفنانة من مصر ولبنان والأردن والمغرب وقطر والسعودية وكولومبيا.

وقال سمير علي، منظم الملتقى، إن ذلك يأتي في إطار تبادل الخبرات بين الفنانين، وتسليط الأضواء على واحة سيوة التي تعد من أجمل المناطق بتراثها ومناظرها الطبيعية، مضيفا أن الملتقى تضمن زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية، منها: قلعة شالي، وعين جوبا، ومنطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين فطناس ورحلة السفاري.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى وزيارة واحة سيوة، حيث قال الفنان التشكيلي القطري عبد الرحمن المطاوعة إن الملتقى فرصة لتعزيز أواصر الروابط الأخوية بين الجميع.

وعبر المشاركون بلوحاتهم الفنية عن جمال الواحة، إذ تبارى الجميع للتعبير عن جمال سيوة التي تحمل الأصالة والبساطة.

وأوضح محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، أن إقامة الملتقى بسيوة يدل على مدى أهمية سيوة وجاذبيتها وجمالها الذي اجتذب الفنانين من شتى أقطار الوطن العربي.

وتفقد يوسف المعرض، يرافقه الأستاذ أحمد علي باغي المدينة سيوة، ووزع الدروع على المشاركين بالملتقى.