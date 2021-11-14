أمير الكويت يكلف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمرا بقبول استقالة الحكومة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد كلف الأمير رئيس الوزراء ووزراء الحكومة بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح قدم استقالته للأمير الأسبوع الماضي.

وتقدمت الحكومة باستقالتها بعيد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج، في خطوة تهدف لتهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية تفاديا لطرح الثقة بها بعد تقديم حوالي سبعة استجوابات لوزرائها.