النصر للسيارات تبدأ التفاوض مع شركات صينية جديدة لإنتاج السيارة الكهربائية

رئيس الشركة: فكرة التصفية غير مطروحة رغم فشل المفاوضات مع دونج فنج الصينية

قال هانى الخولى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة دخلت فى مفاوضات جديدة مع بعض الشركات الصينية العاملة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بعد توقف المفاوضات مع شركة «دونج فنج» الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية «إى 70»، مؤكدا أن فشل المفاوضات لن يعطل خطة إحياء الشركة كما أن فكرة التصفية غير مطروحة.

وتابع الخولى فى تصريحات لـ«الشروق»: «نحن نقوم ببناء شركة النصر وإعادة إحياء خطوط إنتاجها»، مضيفا أن إيقاف إنتاج منتج محدد لن يؤثر على خطط استعادة عصر الشركة الذهبى عندما كانت تصنع فيه الجرارات والأتوبيسات.

ونهاية الأسبوع الماضى، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، توقف المفاوضات مع شركة «دونج فنج» الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية «إى 70»، بمصانع شركة النصر للسيارات، رغم توقيع الاتفاق الإطارى فى يناير 2021، مؤكدة البحث عن شريك بديل عن الشركة الصينية.

وأوضحت الوزارة، أن توقف المفاوضات جاء نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد، بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسى.

وأضاف الخولى، أن فشل المفاوضات مع الشركة الصينية يعود إلى رغبتها فى طرح السيارة بالسوق المصرية بأسعار مرتفعة عن الأسعار المبدئية التى تم الاتفاق عليها فى بداية المحادثات، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تهدف إلى إنتاج السيارة الكهربائية بأسعار أقل كثيرا عن شركة «دونج فنج» الصينية.

لكن الخولى رفض الإفصاح عن أى أسماء شركات يجرى التفاوض معهما، قائلا: «لا نريد أن نعيد أخطاء الماضى، عندما أعلنا الاتفاق مع شركة دونج فينج، ولم يكتمل».