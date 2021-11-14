تحيا مصر: قافلة مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بأسوان

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق أطلق قافلة مساعدات إلى أسوان تضم 12 حاوية و5 سيارات جامبو؛ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة.



وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن القافلة محملة بـ24 طنا من المواد الغذائية و5 أطنان ألبان و5 أطنان معلبات، إضافة إلى 1000 مرتبة، و2000 سجادة و2000 لحاف وبطانية.



وأشار إلى أن القافلة تضم 100 سرير، لافتًا إلى التنسيق مع الجمعيات الصغيرة في أسوان وتحديد 14 نقطة ارتكاز تتحرك الحاويات من خلالها عبر سيارات صغيرة؛ لتحقيق سهولة الحركة ووصول المساعدات إلى المواطنين.



وأعرب عن أمنياته في وصول القافلة بأسرع ما يكون وإطلاق قوافل أخرى مع شركاء الصندوق، معلنًا تخصيص حساب 037037 بالبنوك المصرية للتبرع لمتضرري السيول بأسوان.





