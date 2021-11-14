وزيرة التخطيط توافق على دعم محافظة جنوب سيناء بـ286 مليون جنيه

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، لبحث سبل تطوير مدينة شرم الشيخ ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء في بيان له اليوم، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وافقت على دعم محافظة جنوب سيناء بـ286 مليون جنيه، بينهم 246 مليون جنيه، لتطوير المنظومة الأمنية بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، و 10مليون جنيه لمشروعات تطوير وتحسين البيئة بالمدينة، لتظهر بالمظهر اللائق استعدادًا للمؤتمرات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، و30 مليون جنيه، لتجهيزات مبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ الجديد، والذي يجري إنشاؤه على أحدث الطرق الحديثة.