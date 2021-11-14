قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن «كوفي فاكس» أول لقاح مصري فيروسي يُصنع بالكامل، مؤكدًا أنه لقاح مبشر؛ لأن نتائجه على حيوانات التجارب مبشرة للغاية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك اتجاهات معروفة لتكنولوجيا صناعة اللقاحات في العالم كله، مشيرًا إلى أنها تشمل الفيروس المثبط، والمحمل على فيروس آخر، والمعتمد على الحامض النووي للفيروس.



وأشار إلى أن تكنولوجيا صناعة اللقاح المصري تنضم لتقنية الفيروس المثبط، متابعًا: «شبيه بسينوفارم الصيني لكنه بخبرة مصرية، ومجرد امتلاك الجرأة لبدء تصنيع لقاح كورونا مع بداية وباء كورونا أمر كبير».



وأكد أن المركز يعمل على الملف العلمي بلقاح كورونا مصري آخر، مضيفًا أن الاختبارات السريرية لـ«كوفي فاكس» تتم في 3 مراحل، الأولى بدأت اليوم وتنتهي خلال شهرين، ثم تبدأ المرحلتين الثانية والثالثة سويًا، حتى تستطيع الشركات الإنتاج وطرح المنتجات في السوق.



وأعلن وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة، خالد عبدالغفار، بدء التجارب السريرية للقاح المصري «كوفي فاكس» المنتج بواسطة مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، وبالتعاون مع الجهات المعنية بنتائج مبشرة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن لقاح آخر خلال أيام قليلة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أنه سيتم إنتاج ما يكفي من اللقاحات ثم تصدير اللقاح للخارج.