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يواصل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عملية التغيير التي يقودها خلال المرحلة الحالية من أجل تصحيح الأوضاع مع ناديه الكتالوني.

وسيواجه برشلونة في ديربي كتالونيا يوم الاحد القادم فريق إسبانيول على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقرر تشافي إجراء تعديلا على تدريبات برشلونة، قبل انطلاق مشواره الرسمي مع البرسا.

ويأتي تعديل تشافي على التدريبات بأن يقوم لاعبو برشلونة قبل يوم من المباراة بالتدريب على ملعب الكامب نو بدلا من التدرب على الملعب المخصص للحصص التدريبية.

يذكر أن تشافي تولى تدريب برشلونة بدلا من رونالد كومان المقال بسبب سوء النتائج.