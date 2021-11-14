أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام كويتية بصدور مرسومين أميريين أمس السبت، يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وقبل نحو أسبوع، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالته إلى أمير دولة الكويت.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعيد تعيينه في المنصب، في ديسمبر 2020، بقرار أميري، بعدما قدم استقالته في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.

وفي ديسمبر 2020، أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم، في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحا، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضوا.

وبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في تلك الانتخابات بالكويت أكثر من 567 ألف شخص.

وجرت الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي.