تحسن حالة الطقس بجنوب سيناء واستمرار حالة الطوارئ بمدينة سانت كاترين

شهدت كافة المدن بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تحسنا في حالة الطقس، بينما غطت السحب سماء مدينة سانت كاترين.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من شفط المياه التي تركتها أمطار أمس بشوارع بعض مدن المحافظة، لافتا إلى أن مدن شرم الشيخ، ودهب، ونويبع شهدت تساقط أمطار غزيرة، وجرى الدفع بكافة معدات الوحدات المحلية كلا في مدينها، إضافة إلى الاستعانة بسيارات شفط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحافظ لـ"الشروق"، اليوم، استمرار رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة بشكل عام، ومدينة سانت كاترين بشكل خاص، مشيرا إلى أنه جاري حصر كميات المياه التي جرى تخزينها في البحيرات والسدود نتيجة السيل التي تعرضت له منطقة مدخل وادي وتير التابع لمدينة نويبع.

ومن جانبه، أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أنه يوجد تحسن نسبي في حالة الطقس بالمدينة مع استمرار السحاب والغيوم التي تغطي بعض المناطق بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جاري استمرار رفع حالة الطوارئ تحسبا لحدوث سيول، مشيرًا إلى أن المدينة تستقبل الأفواج السياحية، وجاري تنفيذ برامجهم السياحية، مع تشديد الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامتهم.