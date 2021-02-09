العثور على جثة شخص متوفى داخل سيارة بالتجمع الأول

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص متوفي في ظروف غامضة داخل سيارة بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بالعثور على جثة داخل سيارة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مواطن في الكرسي الخلفي للسيارة متوفي في ظروف غامضة.

فيما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.