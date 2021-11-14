أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الأحد أن 3ر2 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء تغذية شديد.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على تويتر: "يعاني 3ر2 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية الشديد، ولا يمكننا أن نخذلهم".
وأضافت "بفضل الدعم المالي السخي من المانحين، تستطيع اليونيسف الاستجابة لأزمة التغذية في اليمن من خلال دعم المتطوعين في مجال الصحة المجتمعية، وحملات فحص سوء التغذية، أو من خلال توفير الإمدادات الغذائية مثل الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويعاني اليمنيون من فقر شديد جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.