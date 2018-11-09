 رئيسة البرلمان الألماني تدعو لتقديم مساعدات للمهاجرين على الحدود البولندية-البيلاروسية - بوابة الشروق
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رئيسة البرلمان الألماني تدعو لتقديم مساعدات للمهاجرين على الحدود البولندية-البيلاروسية

د ب أ
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:56 ص | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:56 ص

دعت باربل باس، رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج"، لتقديم مساعدات سريعة للمهاجرين على الحدود البولندية-البيلاروسية.

وقالت باس، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتم جلب الأشخاص إلى حدود الاتحاد الأوروبي بوعود خاطئة. يتم استغلالهم، يجب ألا نسمح باستغلال الأشخاص ومصائرهم كوسيلة ضغط".

وشددت على ضرورة أن تتفق أوروبا سريعا على الطريقة التي يمكن من خلالها مساعدة هؤلاء الأشخاص.

يذكر أن آلاف المهاجرين عالقون منذ أيام طويلة على الحدود البيلاروسية في مخيمات مؤقتة في الغابات في درجات حرارة تقترب من التجمد.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بالسماح لمهاجرين بالدخول إلى بلاده على نحو مقصود كي يواصلون السفر بعد ذلك عبر الحدود.


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