أعلن المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الزعيم أمر القضاة بفرض تطبيق كامل لجوانب من الشريعة الإسلامية تشمل الإعدام العلني والرجم والجلد وبتر أطراف اللصوص.



وكتب مجاهد أمس الأحد، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بأن الأمر "الإجباري" للزعيم هبة الله أخوندزاده جاء بعد أن التقى بمجموعة من القضاة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



ويحكم أخوندزاده الذي لم يتم تصويره في الأماكن العامة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس من العام الماضي ، بمرسوم من قندهار ، مسقط رأس الحركة ومعقلها الروحي.