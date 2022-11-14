 منها الإعدام العلني والرجم والجلد.. طالبان تفرض تطبيقا كاملا لجوانب من الشريعة الإسلامية - بوابة الشروق
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منها الإعدام العلني والرجم والجلد.. طالبان تفرض تطبيقا كاملا لجوانب من الشريعة الإسلامية

وكالات
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 5:20 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 5:20 م
أعلن المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الزعيم أمر القضاة بفرض تطبيق كامل لجوانب من الشريعة الإسلامية تشمل الإعدام العلني والرجم والجلد وبتر أطراف اللصوص.

وكتب مجاهد أمس الأحد، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بأن الأمر "الإجباري" للزعيم هبة الله أخوندزاده جاء بعد أن التقى بمجموعة من القضاة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويحكم أخوندزاده الذي لم يتم تصويره في الأماكن العامة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس من العام الماضي ، بمرسوم من قندهار ، مسقط رأس الحركة ومعقلها الروحي.

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