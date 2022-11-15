الرئيس العراقي يتعهد بالتوصل مع دول الجوار إلى اتفاقات تحفظ حق بلاده في حصص مائية عادلة

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مساء اليوم الاثنين، أنه سيبذل كل المساعي الممكنة للتفاهم مع دول الجوار من أجل الوصول إلى اتفاقات دائمة تحفظ للعراق وللجميع الحق بحصص مائية عادلة.

ودعا الرئيس العراقي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني طاقم حكومته إلى "ضرورة توحيد الصف الوطني وبذل الجهود لمعالجة المشاكل العالقة عبر التعاون والتكاتف والاستجابة لطموحات المواطنين"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وأضاف أن "الحكومة تحظى بتأييد شعبي وهذا مصدر قوة لها وسنعمل على دعم برنامج العمل الحكومي الذي يهدف إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وحماية أمن واستقرار البلد".

وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة في البلد، واستعراض المشاكل التي تعاني منها القطاعات المختلفة والخطوات الموضوعة لحلها وبضمنها المسائل العالقة بين المركز والإقليم وموضوع المياه.