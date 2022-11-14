مسؤول أوكراني: القوات الروسية المتبقية في خيرسون تحاول الاختباء بين المدنيين

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أولكسي دانيلوف، إن "الجنود الروس، الذين لم يتمكنوا من الانسحاب من منطقة خيرسون مع وحداتهم، ارتدوا ملابس مدنية في محاولة للتهرب من الاعتقال والمحاسبة على جرائم الحرب".

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الاثنين، أن دانيلوف قال في تصريحات للتلفزيون الوطني: "في الواقع، يرتدي جزء معين (من العسكريين الروس) ملابس مدنية للاختباء وتجنب المحاسبة".

وفي الوقت ذاته، قال دانيلوف إن جهاز الأمن والجيش الأوكرانيين يقومون بعمليات التفتيش اللازمة في المنطقة، بما في ذلك عند حواجز الطرق.

وأضاف أن مسؤولي جهاز الأمن تفاخروا بالفعل، خلال اجتماع ترأسه الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس، ببعض الاعتقالات، بحسب قوله.

وأعلن زيلينسكي في 11 من نوفمبر الجاري استعادة السيطرة على خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية منها.