وزير الهجرة البريطاني يدعو للحد من عوامل جذب المهاجرين لبلاده

قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك إن "فندق بريطانيا" يجب أن يتم إغلاقه، في محاولة للحد من "تسوق اللجوء" ،حيث يتم تسكين المهاجرين في أماكن "بسيطة وعملية" بدلا من غرف "فاخرة".

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا "، يشدد جينريك على أن من الضروري التحرك نحو توفير إقامة تكون أساسية بشكل أكبر لإلغاء "عامل الجذب" لأولئك الذين يشقون طريقهم نحو بريطانيا في قوارب صغيرة، مؤكدا أن البلاد ستكون "عطوفة لكن ليست ساذجة".

وقال إن "كرم" البلاد تجاه اللاجئين "يتم استغلاله" من أناس "يتخطون الطابور"، ما يشكل ضغطا على نظام الهجرة.

كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في شهر نيسان/أبريل الماضي عن خطة لترحيل لاجئين إلى رواندا كانوا قد عبروا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا، على متن رحلة ذهاب دون عودة إلى الدولة الأفريقية لكي يتقدموا بطلبات اللجوء هناك.