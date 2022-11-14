أردوغان: انفجار اسطنبول أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 53

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في اسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 53 شخصا.

وتعهد أردوغان بإلقاء القبض على الجناة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة: "سيتم معاقبة الجناة بالطريقة التي يستحقونها".

وأوضح أردوغان أن قنبلة انفجرت في شارع الاستقلال الشهير للمشاة في اسطنبول لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان للهجوم دافع إرهابي.

ومع ذلك، قال أردوغان إن هناك "رائحة إرهاب" في الهواء، مستشهدا بمعلومات أولية شاركها والي إسطنبول، علي علي يرلي قايا.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي قبل أن يتوجه إلى إندونيسيا لحضور قمة دول مجموعة العشرين.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا ممددين على الأرض في الشارع، وهو وجهة تسوق شهيرة للسياح في الجزء الأوروبي من العاصمة التركية.

ووقع الانفجار اليوم الأحد في وسط شارع الاستقلال الذي تصطف على جانبيه الحانات والمقاهي والمحلات التجارية. وطوقت الشرطة جزءا كبيرا من منطقة المشاة بينما كانت طواقم الإسعاف تتعامل مع الضحايا، وفقا لتقارير إعلامية.

وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، إلا أن الهجوم ربما نفذته امرأة شوهدت وهي تهرب سيرا على الأقدام بعد أن تركت طردا على مقعد قبل لحظات من الانفجار.

ونفذ متشددون من جماعات كردية انفصالية فضلا عن تنظيم داعش ومنظمات يسارية العديد من التفجيرات في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي في الماضي.