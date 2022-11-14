رئيس وزراء استراليا يؤكد إجراء محادثات رسمية غدا مع الرئيس الصيني في بالي

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أنه سيجري محادثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، غدا الثلاثاء وذلك خلال تواجدهما في إندونيسيا؛ لحضور قمة مجموعة العشرين.

وأعرب ألبانيز - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الإثنين - عن تطلعه إلى إجراء محادثات بناءة مع الرئيس الصيني، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب وصوله مباشرة إلى (بالي) حيث كان يتحدث إلى وسائل الإعلام على مدرج الهبوط بالمطار.

وقال ألبانيز "لقد قلت منذ أن أصبحت رئيسا للوزراء وقبل ذلك أيضا أن الحوار هو دائما أمر جيد"، مضيفا "نحن بحاجة إلى إجراء محادثات من أجل تطوير التفاهم المتبادل".

يذكر أن هذا هو أول اجتماع ثنائي رسمي بين زعيم استرالي والرئيس الصيني منذ أن كان مالكولم تورنبول رئيسا للوزراء، وذلك على الرغم من أن سكوت موريسون قد أجرى محادثات قصيرة مع شي على هامش قمة مجموعة العشرين في عام 2019.

يأتي هذا الإعلان عن هذا الاجتماع بعد أن التقى ألبانيز برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في حفل عشاء في كمبوديا مساء أمس الأول (السبت).

يذكر أن ألبانيز قد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في بنوم بنه أمس الأحد، حيث بحث الجانبان عدة قضايا من بينها طموح الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.