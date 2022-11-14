الناتو: الأشهر المقبلة ستكون صعبة لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إن الأشهر المقبلة ستكون صعبة بالنسبة لأوكرانيا، ذاكرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد أن يجعل كييف باردة ومظلمة في الشتاء، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، قد قال في وقت سابق أمس الأحد، إن بلاده تواجه حلف شمال الأطلسي "الناتو" والغرب بمفردها في أوكرانيا.

وكشف ميدفيديف أن روسيا لم تستخدم كل قوتها بعد في أوكرانيا، وأن جيش بلاده لم يستخدم حتى الآن كل قدراته الهجومية، ولم يلجأ لضرب كل الأهداف الأوكرانية الموزعة في المناطق المدنية، قبل أن يضيف أن لكل قرار وقته.

وقال مدفيديف، على حسابه على تطبيق "تلجرام": "في ظل التطورات الأخيرة والقرارات الصعبة التي تم اتخاذها من قبل القيادة العسكرية، تناسى البعض وتلاشت بالنسبة لهم، بعض الحقائق الأساسية ولا بد من التذكير بها".