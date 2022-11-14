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ألمانيا تعرب عن تعازيها لتركيا بعد انفجار اسطنبول


نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 8:50 ص

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أروغان في أعقاب التفجير الدموي الذى وقع اليوم الأحد في اسطنبول.

وكتب شتاينماير اليوم الأحد، حسبما أفاد بيان من مكتبه "لقد صدمني خبر الانفجار المدمر في وسط مدينة اسطنبول المزدحمة".

وتابع البيان "تعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم وتمنياتي بالشفاء لكل المصابين".

وأكد شتاينماير "في لحظة الصدمة هذه، نحن الألمان نقف إلى جانب سكان اسطنبول والشعب التركي".

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص فضلا عن إصابة عشرات آخرين.

وقال اردوغان إن الهجوم الذي وقع في شارع التسوق الشهير استقلال كان "هجوما خبيثا"، بينما تحدث نائب الرئيس فؤاد أوقطاي في وقت لاحق عن "هجوم إرهابي".

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على موقع تويتر "صور فظيعة تأتي من اسطنبول.. تعاطفي مع الأشخاص الذين أرادوا ببساطة أن يتجولوا في شارع التسوق "الاستقلال " في يوم الأحد والآن أصبحوا ضحايا لانفجار خطير".


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