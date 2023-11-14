مدير مجمع الشفاء: اضطررنا لدفن الشهداء داخل المجمع بعد تحلل جثامينهم وعدم الموافقة على إخراجهم

أكد مدير مجمع الشفاء في غزة محمد أبو سليمة، دفن جثامين بعض الشهداء داخل المجمع، قائلا: "اضطررنا لدفن الشهداء داخل المجمع بعد تحلل جثامينهم وعدم الموافقة على إخراجهم".

وأضاف مدير المجمع، في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية: "القبر الذي نحفره صغير ولا يتسع لدفن جميع الشهداء"، ذاكرا أنهم أجروا أمس عمليات جراحية لبعض الحالات الطارئة دون تخدير ودون أكسجين".

وأوضح 40 من الجرحى استشهدوا داخل مجمع الشفاء، الذي تحول إلى مقبرة حقيقية للمرضى والجرحى، مردفا: "أي شخص يتحرك داخل ساحات المجمع أو في محيطه يتعرض لإطلاق النار".

وقال إنه بعد التنسيق مع الصليب الأحمر، وافق الاحتلال على نقل عدد قليل من الخدج، مضيفا: "هناك مخاوف حقيقية من خسارة أرواح العديد من الأطفال والجرحى داخل المجمع".

وتابع مدير مجمع الشفاء: "نريد إجلاء آمنا للجرحى والمرضى إلى خارج المجمع، الاحتلال يحكم بالإعدام على المرضى والجرحى والنازحين بسبب استمرار حصاره للمجمع".

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.