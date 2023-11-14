قومي المرأة بدمياط ينظم ورشة تدريبية للسيدات عن الإكسسوارات اليدوية

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط، ورشة عمل مجانية تدريبية لتعليم «الإكسسوارات اليدوية» للمدربة ندى راغب، لتدريب السيدات والفتيات على كيفية عمل اكسسوارات للخروج بطريقة بسيطة، من مواد صديقة للبيئة وبأقل التكاليف.

وأوضحت السيدة مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها، أن التدريب شمل 10 سيدات وفتيات من مدينة عزبة البرج، داخل المدينة الصديقة للنساء، بمكتبة مصر العامة، وتم التطبيق العملي داخل الورشة، وإخراج اكسسوارات بسيطة من الخرز و الأحجار والخيوط.

وقد تمت الورشة بحضور وتنسيق منى عبدالله، عضو الفرع، والمشرفة على أنشطة المجلس في المدينة الصديقة للنساء، وبالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج، واستمرارا لأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بالمدينة الصديقة للنساء، في إطار اهتمام المجلس بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصاديا، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.