وزير الدفاع الإسرائيلي: لا مكان آمن في قطاع غزة حتى نحقق أهدافنا

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» فقدت السيطرة في شمال قطاع غزة، مُدعيًا أن تل أبيب تسيطر على كل المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الجيش يسيطر على الجزء المركزي والكبير في شمال القطاع، خاصة مدينة غزة»، بحسب مزاعمه.

وادعى وجود محتجزين لدى حماس في مستشفى الرنتيسي وأماكن أخرى، مُجددًا المزاعم بأنها معاقل لحركة «حماس».

وقال إنهم يواصلون التقدم في العملية البرية بصورة يوميًا، مؤكدًا سعيهم خلال الأيام المقبلة؛ لإنجاز ما وصفه بـ«المهمات المطلوبة».

وأكمل: «لن يكون هناك مكان آمن في قطاع غزة حتى نحقق أهدافنا، ونعيد المحتجزين إلى الوطن، وتفكيك قدرات حماس السياسية والعسكرية».