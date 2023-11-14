وزير بريطاني: هناك حاجة إلى فترات توقف أطول في القتال بغزة

قال وزير التنمية البريطاني، آندرو ميتشل، اليوم الثلاثاء، إن الأمر سيتطلب فترات توقف إنسانية أطول تغطي مناطق أوسع في القتال في غزة من أجل توصيل المساعدات.

وأضاف ميتشل لنواب البرلمان: "ستكون هناك حاجة إلى فترات توقف أطول تشمل مناطق أوسع. نناقش مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين أفضل السبل لتحقيق ذلك"، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، دخول 155 شاحنة جديدة محمّلة بالمساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي.

وقالت الجمعية، في بيان إن طواقمها "استلمت أمس الاثنين 155 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات الإنسانية".

وأضاف البيان أن "الشاحنات تحتوي غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة".

وبذلك يصل عدد الشاحنات المستلمة إلى 1135، منذ بدء السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة في 21 أكتوبر الماضي، بحسب الجمعية الفلسطينية.

ويستمر منع إدخال الوقود إلى القطاع ما تسبب في توقف عدد من المستشفيات عن العمل، والعديد من الخدمات الحيوية.

وفي21 أكتوبر الماضي، دخلت أول قافلة إغاثية إلى غزة تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية، وذلك بعد 13 يوما من الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.