حزب الله اللبناني يعلن مواصلة استهداف المواقع الإسرائيلية

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، اليوم الثلاثاء، مواصلة استهداف المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان اليوم أوردته قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني: "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية منتصف ليل الإثنين موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه".‏

وأشارت القناة إلى "قصف مدفعي صهيوني يستهدف أحراج اللبونة جنوبي الناقورة جنوب لبنان"،

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "تسيطر أجواء من الحذر في القطاع الغربي في الجنوب، لا سيما عند الخطوط الأمامية، بدءا من الناقورة في الساحل، مرورا بالقرى المتاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة في القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى بلدة يارون".

وأشارت أن "طائرات الاستطلاع المعادية لم تغب عن التحليق في الأجواء"، لافتة إلى "تعرض محيبيب وبليدا وأطراف ميس الجبل لقصف مدفعي معاد".