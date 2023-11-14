دول الخليج تدعو الأمم المتحدة إلى إجبار إسرائيل على احترام القرارات الأممية

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بضرورة القيام بمهامها وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية.

وأكد البديوي، خلال لقائه بالرياض، اليوم، ممثل الأمين العام الأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، "ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بغزة وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية وبالأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 والوقف الفوري لإطلاق النار، قبل حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة".

وأشار البديوي "إلى أهمية تفعيل جهود الأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة"، لافتا إلى أن "ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية يؤكد عدم احترامها وانصياعها للقرارات الأممية والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية".

وتطرق الأمين العام لمجلس التعاون خلال لقائه مع تور وينسلاند إلى "الموقف الثابت لدول الخليج من الأزمة في قطاع غزة والذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسي، وإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة".