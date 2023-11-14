كتائب القسام: الإجهاز على 7 سبعة جنود إسرائيليين من المسافة صفر شمالي غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإجهاز على 7 سبعة جنود إسرائيليين من المسافة صفر في محور شمال مدينة غزة.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب أصدرته كتائب القسام عصر اليوم الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تصديها لمحاولات التوغل الإسرائيلية في محاور مختلفة من مناطق شمال القطاع.

ففي سلسلة بيانات منفصلة، قالت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي.

وأضاف في بيان آخر، أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت متحصنة في مبنى بشمال مدينة غزة.

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة وسط مدينة غزة.

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.

في حين تواصل المقاومة الفلسطينية بدورها، التصدي لمحاولات جيش الاحتلال التوغل في مناطق شمال غزة.