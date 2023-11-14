إصابة شخصين بشظايا جراء وابل من الصواريخ من غزة على تل أبيب

أصيب شخصان بشظايا جراء سقوط وابل من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وسط دولة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء .

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تعرض رجل، 20 عاما، لإصابة خطيرة فيما أصيبت امرأة، 43 عاما، بجراح طفيفة بشظايا من وابل من الصورايخ التي استهدفت تل أبيب ومنطقة جوش دان.

وكان الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام"، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن "قصف" مدينة تل أبيب وسط إسرائيل برشقة صاروخية.



وقال بيان عسكري أصدرته كتائب القسام، إن القصف جاء "رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين" في قطاع غزة.

وكان تقرير إخباري قد ذكر أن وابلا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة استهدف مدينة تل أبيب عصر اليوم الثلاثاء.

ووفقا لتقرير أولي من وسائل إعلام إسرائيلية، سقط صاروخ في أحد الشوارع جنوب تل أبيب، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.