وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض على النووي تحت الضغط والتهديد

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الخميس، استعداد إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي السلمي بناءً على مصالحها الوطنية.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بأن عراقجي، قال في منشور على منصة «إكس»، إنه أجرى صباح اليوم، مباحثات مهمة وصريحة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

وأضاف: «بصفتنا عضوا ملتزما بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، نواصل تعاوننا الكامل مع الوكالة».

وأشار إلى إمكانية حل الخلافات من خلال التعاون والحوار، موضحًا أنه اتفق مع جروسي، على المضي قدما بـ«إرادة قوية وحسن نية».

وذكر أن «إيران لم تغادر طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي السلمي أبدا».

واستطرد: «الآن جاء دور الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث. نحن مستعدون للتفاوض بناءً على مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتنازل، ولكننا لسنا على استعداد للتفاوض تحت الضغط والتهديد».