تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يوما

قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية قيامها بث فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، وأثارت هذه التصريحات جدلًا واسعاً في المجتمع.

وكانت جهات التحقيق بمركز كفر الدوار قررت حبس الدكتورة وسام شعيب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك عقب تحقيقات، استمرت نحو الأربع ساعات، وطلبت جهات التحقيق تحرير فيش وتشبيه لها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبيان قصد المتهمة من نشر تلك الفيديوهات.

كما طلبت جهات التحقيق من الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص حساب المذكورة وإعداد تقرير عنه لعرضه على النيابة العامة.

ووجهت جهات التحقيق ثلاث للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار، وذلك عقب تداول فيديوهات تحدثت في هذه الفيديوهات عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، موضحة أنها تهدف إلى توعية الفتيات من خلال مشاركة الحالات التي تواجهها يومياً في عملها.