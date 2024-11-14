سي إن إن: من غير المرجح انتقال ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض بشكل دائم

من غير المرجح أن تنتقل ميلانيا ترامب إلى واشنطن بشكل كامل في جولتها الثانية كسيدة أمريكا الأولى، بعد فوز زوجها دونالد ترامب، بسباق الرئاسة 2024، حسبما قالت مصادر متعددة لشبكة CNN.

ويظهر هذا مرة أخرى علامات على استعداد ميلانيا لمخالفة التقاليد مع عودتها إلى دورها البارز ولكن غير المنتخب على المسرح العالمي، وأشارت المصادر إلى أن المناقشات حول كيف وأين ستقضي وقتها مستمرة.

وكان أحد قرارات ميلانيا الرسمية الأولى هو تخطي الاجتماع التقليدي والرمزي مع السيدة الأولى المنتهية ولايتها جيل بايدن في البيت الأبيض، حيث استضاف الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب في المكتب البيضاوي، الأربعاء.

وبعد أن وجهت جيل بايدن الدعوة، دار نقاش حول حضور السيدة الأولى المقبلة، ففي حين أوضح أعضاء فريق دونالد ترامب، أنه من المهم بالنسبة لها أن تذهب، إلا أنه كان هناك تضارب سابق في جدول ميلانيا ترامب فيما يتعلق بكتابها، وفقا للمصادر.

لكن هذه الواقعة تشير إلى أن ميلانيا ترامب، تضع علامة مبكرة مشيرة إلى أنها ستحصل على قدر أكبر من الاستقلالية في المرة الثانية.

ميلانيا وفي مقابلة ودية أجرتها مؤخراً مع شبكة «فوكس نيوز»، أثناء ترويجها لمذكراتها التي تحمل اسمها: «عندما تدخل، فأنت تعرف بالضبط ما يمكن توقعه»، قالت: «لست قلقة لأن هذه المرة مختلفة. لدي المزيد من الخبرة والمزيد من المعرفة. لقد كنت في البيت الأبيض من قبل».

ومن المتوقع أن تقضي ميلانيا ترامب معظم وقتها على مدى السنوات الأربع المقبلة ليس في البيت الأبيض، ولكن بين مدينة نيويورك وبالم بيتش في فلوريدا، حسبما قالت مصادر مطلعة لشبكة CNN، الذين لفتوا إلى إصرار على أنها ستظل حاضرة في الأحداث الكبرى، وسيكون لها برنامجها الخاص وأولوياتها كسيدة أولى.