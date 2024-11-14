مناقشة أحدث مستجدات أمراض وجراحات الشبكية بالمؤتمر الدولي الأول لجراحة العيون بسوهاج



افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، تحت عنوان "التطورات الطبية الحديثة في أمراض العيون".

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتور جمال عبد اللطيف رضوان أستاذ طب وجراحة العيون وعميد الكلية الأسبق والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد نصر الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من أساتذة العيون وشباب الأطباء من الجامعات والمستشفيات المختلفة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وثمن الدكتور حسان النعماني، ريادة كلية الطب البشري العلمية والبحثية، وخاصة قسم جراحة العيون بالكلية، والذي أصبح واحداً من أهم الأقسام الرائدة، وأفضل أقسام العيون علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة للمتخصصين في مجال طب وجراحة العيون لزيادة المعارف، والخبرات المهنية، والبحثية، وتبادل الخبرات في استخدامات التقنيات المتقدمة، وذلك لما يمثله المؤتمر من قيمة علمية، وبحثية لشباب الأطباء المشاركين في المؤتمر، لافتاً إلى أن المؤتمر يهدف من خلال أجندته العلمية إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات في مختلف التخصصات الدقيقة في مجال طب وجراحة العيون.

وقال الدكتور مجدي القاضي، إن المؤتمر يشهد مشاركة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف أقسام العيون من كل جامعات مصر مثل جامعة "أسيوط، والمنيا، والقاهرة، والإسكندرية، وجنوب الوادي، والأقصر، وكلية طب جامعة الأزهر"، بالإضافة إلى أطباء معهد الرمد التذكاري بالجيزة، وأيضاً مشاركة دولية متمثلة في أطباء من دولة الكويت، والدولة الليبية الشقيقة مع مشاركة قوية من قسم العيون بالجامعة.

وأعرب الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان، عن سعادته بعقد هذا المؤتمر الدولي في رحاب جامعة سوهاج العريقة ليجمع بين كوكبة متميزة في طب وجراحة العيون من مختلف الجامعات المصرية والدولية ليتبادلوا الخبرة والمعرفة مع شباب الأطباء من داخل الجامعة وخارجها.

ووجه الدكتور الأحمدي حمد السمان، شكره وتقديره لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور حسان النعماني لتقديم الدعم المستمر للقسم، موضحاً أن قسم طب وجراحة العيون من الأقسام المتميزة في خدمه المجتمع والبحث العلمي، بما يضمه من أحدث الأجهزة الطبية، وأحدث غرف العمليات التي يتم بداخلها جميع أنواع الجراحات الأكثر تعقيداً، تحت إشراف كادر طبي متميز في جميع التخصصات الدقيقة لا يألوا جهداً في خدمه المرضي وتعليم شباب الأطباء.

وأوضح كل من الدكتور عمرو منير، والدكتورة إنجي مصطفى مسئولي اللجنة العلمية للمؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تستمر علي مدار يومين، ويشتمل على جلسات علمية متخصصة في أمراض العيون مثل أمراض الشبكية، وجراحات الشبكية والجراحات الانكسارية، والمياه البيضاء وجراحات المياه الزرقاء، وجراحات الحول وجراحات تجميل العيون، بجانب عرض فيديوهات عمليات المياه البيضاء المُعقدة.

وأضاف الدكتور محمد صلاح قريشي منسق المؤتمر، أن المؤتمر يشمل أيضا ورشتي عمل عن الجديد في علاج القرنية المخروطية والجديد في تصوير أمراض الشبكية، كما يهتم المؤتمر بالجزء التدريبي لشباب الأطباء والذي سيشمل عقد دورتين تدريبيتين في جراحة المياه البيضاء بالفاكو وجراحة المياه الزرقاء، وذلك لتدريبهم على أحدث الطُرق لعلاج تلك الأمراض جراحياً.