الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات عشرينية بقيمة 16 مليار دولار

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات أجل 20 عاما خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات بقيمة 16 مليار دولار على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في الطرح يوم الأربعاء المقبل.

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار وكان الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

وبلغ العائد على الطرح الآخير للسندات العشرينية 590ر4% وشهد معدل تغطية بلغت 59ر2 مرة، في حين كان متوسط معدل التغطية في أخر 10 طروحات للسندات العشرينية 61ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.