المرصد السوري: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على دمشق ومحيطها إلى 17 قتيلا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على دمشق ومحيطها إلى 17 قتيلاً، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر سورية بسماع دوي انفجارين في العاصمة دمشق، استهدف الأول حي المزة الدمشقي بينما استهدف الهجوم الآخر مبنى في منطقة قدسيا.

وأشارت المصادر السورية إلى أنباء أولية عن هجوم إسرائيلي على حي المزة على مشارف العاصمة السورية دمشق، بينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مراسلها أنه سمع دوي انفجار في دمشق "ويجري التحقق من طبيعته".

ووفقا لرامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق بالقرب من دوار السرايا في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة أخرى طالت بناء سكني قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.

وأضاف أنه سمع دوي انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، فيما هرعت سيارات الإسعاف للمكان.