المرصد السوري: 4 قتلى جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة المزة في دمشق

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن اليوم الخميس، غارة جوية استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق، بالقرب من دوار السرايا في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق».

وأشار في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة أخرى؛ طالت بناء سكني قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.

ولفت إلى «دوى انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، فيما هرعت سيارات الإسعاف للمكان».

وذكر أن «الغارات تسببت بمقتل 4 كحصيلة أولية مجهولي الهوية في المزة، ودمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران».

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 149 مرة استهدفت خلالها إسرائيل الأراضي السورية؛ 123 منها جوية، و26 برية.

وصرح أن «تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 267 هدفاً، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات».

وأوضح أن «تلك الضربات تسببت بمقتل 288 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 245 آخرين منهم بجراح متفاوتة»