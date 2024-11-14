مقتل 3 جنود إيرانيين في اشتباك مع مسلحين

قُتل 3 جنود إيرانيين و4 مسلحين، يُشتبه بانتمائهم لتنظيم إرهابي، في اشتباكات وقعت في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غرب إيران.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، الخميس، عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني قوله "ضمن عمليات الشهداء الأمنية، قُتل 4 إرهابيين وألقي القبض على 6 أشخاص في الاشتباك مع العناصر الإرهابية في قضاء راسك، بمحافظة سيستان بلوشستان".

وأضاف البيان أن 3 جنود قتلوا في الاشتباكات المذكورة.

وفي 27 أكتوبر الماضي، تبنى تنظيم "جيش العدل" الهجوم المسلح الذي استهدف جنود إيرانيين بمحافظة سيستان ـ بلوشستان، وتسبب في مقتل 10 جنود.

و"جيش العدل" جماعة إسلامية سنية معارضة في سيستان - بلوشستان، أعلنتها إيران "منظمة إرهابية"، تخوض صراعا مسلحا ضد حكومة طهران، وتقول إنها "تدافع عن حقوق الشعب البلوشي السني" في البلاد.