هآرتس: تضاعف عدد المهاجرين الإسرائيليين إلى كندا منذ بداية الحرب

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن عدد الإسرائيليين الذين هاجروا إلى كندا تضاعف منذ بداية الحرب.

وأضاف "هآرتس"، خلال تقرير، أكثر من 10 آلاف إسرائيلي هاجروا إلى كندا هذا العام بسبب الحرب المستمرة وتقويض الديمقراطية.

ومنذ بداية عام 2024، حصل 8 آلاف إسرائيلي على تأشيرات عمل في كندا ما يزيد بـ 5 أضعاف عن عام 2023 بكامله.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أن إسرائيل تشهد هجرة غير مسبوقة إلى الخارج، حيث غادرها 40 ألفا و600 شخص في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أي بمعدل 2200 شخص كل شهر أكثر من عام 2023، آخذين معهم أموالهم وشهاداتهم الأكاديمية ومهاراتهم المهنية.

وقالت إن هذه الأرقام تُظهر مقدار الضرر الذي تلحقه هذه الهجرة بإسرائيل على المدى البعيد، حتى في المناطق البعيدة عن بؤر الصراع في الشمال والجنوب.