مقتل شخص واحد في انفجار خارج المحكمة العليا بالبرازيل

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قالت الشرطة البرازيلية إن انفجارا وقع الأربعاء خارج المحكمة العليا في العاصمة برازيليا. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية جثة ملقاة على الأرض.

وقال خورخي ماسيدو، الموظف في المحكمة العليا في البرازيل، لوكالة أسوشيتد برس، إنه سمع انفجارين مما أدى إلى إخلاء المبنى. وأضاف أن الشخص الملقى على الأرض خارج المحكمة يبدو ميتا.

وأكد رجال الإطفاء في وقت لاحق وفاة شخص واحد لكنهم لم يحددوا هويته.

وقال خوسيه كريسبينيانو، المتحدث باسم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس / 79 عاما/ لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت الانفجار.