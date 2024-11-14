إنذار إسرائيلي جديد بإخلاء مبان في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت

أنذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان عدد من المباني في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت بـ«الإخلاء».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استكمال موجة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش شن خلال اليومين الماضيين، عدة موجات من الغارات على منطقة الضاحية في بيروت، تم خلالها استهداف أكثر من 30 هدفاً لحزب الله».

وأشار إلى أن «الغارات تشكل جزءاً إضافياً من عمليات الجيش؛ لإضعاف قدرات حزب الله على تنفيذ أنشطة متنوعة ضد إسرائيل».

وزعم أن «الغارات تأتي في إطار الجهود لتدمير مواقع الإنتاج ومخازن الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدى السنوات الماضية، في قلب الضاحية».

وادعى أن «جميع الأهداف التي تم استهدافها وُضعت في قلب المناطق المدنية؛ مما يشكل مثالًا آخر على استخدام المواطنين اللبنانيين كدروع بشرية».