 كم عدد قتلى قادة جيش الاحتلال منذ بداية الحرب؟ - بوابة الشروق
الخميس 14 نوفمبر 2024 7:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كم عدد قتلى قادة جيش الاحتلال منذ بداية الحرب؟

وكالات
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 7:33 م | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 7:33 م

تعرف على عدد قتلى قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب

 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن واحدا من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد.

ويأتي ذلك حيث نشر جيش الاحتلال بيانات مُحدّثة قال إنها "عدد القتلى في صفوفه وتصنيفاتهم منذ بداية الحرب، في السابع من شهر أكتوبر 2023".

وبينما يتعمّد في كثير من الأحيان إخفاء عدد قتلاه، أقرّ "جيش" الاحتلال، وفقاً لهذه المعطيات الجديدة التي نشرها، أنّ 793 جندياً إسرائيلياً قُتل منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، بحسب "الميادين".

وكشفت الأرقام أنّ 192 ضابطاً إسرائيلياً قُتلوا في هذه الحرب المستمرةّ، مشيرةً إلى أنّ "1 من كل 4 ضباط سقطوا هو قائد"، وقد توزعوا بين: 67 قائد فصيل، 63 قائد سرية، 20 نائباً لقائد سرية، 7 نواب لقادة كتائب، 5 قادة كتائب، و4 قادة ألوية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك