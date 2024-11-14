وزير إسرائيلي: نحن أقرب للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال في لبنان

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قوله إن تل أبيب الآن أقرب للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال بلبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود، وفق تعبيره.

وأضاف كوهين، أن "إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق العمل العسكري في لبنان بحال انتهاك الاتفاق"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما أشار إلى توقع الحكومة الإسرائيلية، اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موقفا ضد إيران، مما سيتيح فرصة لمزيد من اتفاقيات السلام، وفق وصفه.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم إعداد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئول إسرائيلي قوله إن هناك تفاهما على أن إسرائيل ستقدم هدية لترامب، وإنه في يناير المقبل سيكون هناك تفاهم بشأن لبنان.

ونقلت الصحيفة عن 3 مسئولين إسرائيليين حاليين وسابقين، أن مساعدا مقربا من نتنياهو قال لترامب وجاريد كوشنر، إن إسرائيل تسارع للمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بهدف تقديم فوز مبكر في السياسة الخارجية للرئيس المنتخب.

يذكر أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، التقى ترامب في منتجعه "مارالاجو" بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك قبل أن يبدأ لقاءاته الرسمية في العاصمة واشنطن.